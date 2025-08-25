Milano
17:35
43.228
-0,19%
Nasdaq
19:56
23.517
+0,08%
Dow Jones
19:56
45.379
-0,55%
Londra
22-ago
9.321
0,00%
Francoforte
17:35
24.273
-0,37%
Lunedì 25 Agosto 2025, ore 20.13
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 3.362,77 dollari alle 11:30
Oro: 3.362,77 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
25 agosto 2025 - 11.30
L'Oro vale 3.362,77 dollari l'oncia (-0,28%) alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 3.338,01 dollari alle 11:30
Oro: 3.336,37 dollari alle 08:30
Oro: 3.336,4 dollari alle 15:40
Oro: 3.323,45 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Gold Spot
-0,02%
Altre notizie
Oro: 3.315,88 dollari alle 19:30
Oro: 3.349,78 dollari alle 08:30
Oro: 3.338,35 dollari alle 15:40
Oro: 3.336,53 dollari alle 19:30
Oro: 3.332,35 dollari alle 19:30
Oro: 3.349,11 dollari alle 11:30