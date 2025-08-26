Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Ribasso composto e controllato per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la sessione in flessione dello 0,88% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1578, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,1693. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1535.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)