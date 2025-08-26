Milano 13:50
42.765 -1,07%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:50
9.277 -0,48%
Francoforte 13:50
24.166 -0,44%

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Ribasso composto e controllato per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la sessione in flessione dello 0,88% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1578, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,1693. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1535.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
