Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Performance infelice per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 25 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.
Tecnicamente, il Nasdaq Composite è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21.597,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 21.200,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21.993,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)