Milano 13:52
42.757 -1,09%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:52
9.277 -0,48%
Francoforte 13:52
24.161 -0,46%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 25/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 25/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Performance infelice per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 25 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.

Tecnicamente, il Nasdaq Composite è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21.597,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 21.200,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21.993,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```