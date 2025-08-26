Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:43
23.479 +0,23%
Dow Jones 20:43
45.315 +0,07%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

Cambi: euro a 1,1648 dollari alle 19:30

Euro a 1,1648 sul dollaro alle 19:30.
