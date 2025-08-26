Milano 13:56
42.748 -1,11%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:56
9.278 -0,46%
Francoforte 13:56
24.161 -0,46%

Cambi: euro a 171,848 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 171,848 yen alle 08:30
Euro a 171,848 sullo yen alle 08:30.
Condividi
```