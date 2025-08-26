New York: movimento negativo per eBay

(Teleborsa) - Retrocede la società di commercio globale
, con un ribasso del 2,84%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di eBay
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di eBay
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, eBay
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 97,54 USD. Primo supporto a 94,84. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 93,93.
