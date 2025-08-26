Milano 17:35
New York: movimento negativo per eBay

(Teleborsa) - Retrocede la società di commercio globale, con un ribasso del 2,84%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di eBay, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di eBay. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, eBay evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 97,54 USD. Primo supporto a 94,84. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 93,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
