Milano 14:06
42.742 -1,12%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:06
9.284 -0,40%
Francoforte 14:06
24.163 -0,45%

Petrolio a 64,41 dollari alle 08:30

Prezzo del greggio Wti a 64,41 dollari per barile alle 08:30.
