Analisi Tecnica: EUR/USD del 26/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Modesto recupero sui valori precedenti per il cross Euro / Dollaro USA, che conclude in progresso dello 0,22%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,1706. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,1603. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,156.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)