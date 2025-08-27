Milano 11:43
42.518 -0,32%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:43
9.270 +0,05%
Francoforte 11:43
24.123 -0,12%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 26/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 26/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Modesto recupero sui valori precedenti per il cross Euro / Dollaro USA, che conclude in progresso dello 0,22%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,1706. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,1603. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,156.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
