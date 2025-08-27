Milano 11:44
42.528 -0,30%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:44
9.270 +0,04%
Francoforte 11:44
24.128 -0,10%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Modesta la performance per il Nasdaq Composite, che ha registrato un marginale guadagno a 21.544,3.

Il quadro tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 21.692,3. Rischio di discesa fino a 21.248,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 22.136,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
