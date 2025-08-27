Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Modesta la performance per il Nasdaq Composite, che ha registrato un marginale guadagno a 21.544,3.
Il quadro tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 21.692,3. Rischio di discesa fino a 21.248,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 22.136,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)