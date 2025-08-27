Milano
17:35
42.349
-0,72%
Nasdaq
21:38
23.550
+0,11%
Dow Jones
21:38
45.599
+0,40%
Londra
17:35
9.256
-0,11%
Francoforte
17:35
24.046
-0,44%
Mercoledì 27 Agosto 2025, ore 21.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 32,53 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 32,53 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
27 agosto 2025 - 19.30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,53 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 33,86 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 33,47 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 32,31 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 34,08 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Argomenti trattati
Amsterdam
(38)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
-2,78%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 33,44 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 34,13 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 32,7 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 32,16 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 32,09 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 33,37 euro per Megawatt-Ora alle 08:45