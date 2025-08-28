Analisi Tecnica: EUR/USD del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,06%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,1598. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,1701. Il peggioramento dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,1558.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)