Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Composto rialzo per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,21%.
Tecnicamente, il Nasdaq Composite è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21.753,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 21.263,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22.243,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)