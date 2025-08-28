Milano 9:33
42.628 +0,66%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:33
9.256 0,00%
24.154 +0,45%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,19 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,19 euro/MWH alle 08:45.
