Analisi Tecnica: EUR/USD del 28/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Discreta performance per il cross Euro / Dollaro USA, che si è attestato a 1,168.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1729. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,1626. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1832.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)