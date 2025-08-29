Milano 28-ago
Analisi Tecnica: EUR/USD del 28/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Discreta performance per il cross Euro / Dollaro USA, che si è attestato a 1,168.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1729. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,1626. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1832.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
