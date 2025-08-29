Milano 12:25
42.196 -0,59%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 12:25
9.190 -0,30%
Francoforte 12:25
23.923 -0,48%

Cambi: euro a 0,9351 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9351 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9351 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
```