New York: scambi in positivo per J.M. Smucker

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda che vende prodotti alimentari confezionati, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,05%.

L'andamento di J.M. Smucker nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per J.M. Smucker, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 107,9 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 111,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 105,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
