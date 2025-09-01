Milano 10:03
42.502 +0,72%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:03
9.206 +0,20%
Francoforte 10:01
24.012 +0,46%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 31/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 31/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,05%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,1707. Rischio di discesa fino a 1,1656 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,1758.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```