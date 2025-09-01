Analisi Tecnica: EUR/USD del 31/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,05%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,1707. Rischio di discesa fino a 1,1656 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,1758.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)