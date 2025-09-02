Milano
16:19
41.986
-1,00%
Nasdaq
16:19
23.183
-0,99%
Dow Jones
16:19
45.222
-0,71%
Londra
16:20
9.155
-0,45%
Francoforte
16:18
23.655
-1,59%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,938 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,938 Franchi svizzeri alle 08:30
In breve
,
Finanza
02 settembre 2025 - 08.30
Euro a 0,938 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,941 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9359 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,9354 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,9419 Franchi svizzeri alle 19:30
Titoli e Indici
Eur/Chf
-0,04%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,9356 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9351 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9424 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9381 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9411 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,9359 Franchi svizzeri alle 15:41