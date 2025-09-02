Milano
16:20
41.977
-1,02%
Nasdaq
16:20
23.175
-1,03%
Dow Jones
16:20
45.208
-0,74%
Londra
16:20
9.155
-0,45%
Francoforte
16:19
23.651
-1,61%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,17 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,17 dollari alle 08:30
In breve
,
Finanza
02 settembre 2025 - 08.30
Euro a 1,17 sul dollaro alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,17 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,17 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1598 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1592 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Eur/Usd
-0,27%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1719 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1703 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1605 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1738 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1667 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1565 dollari alle 08:30