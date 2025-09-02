Milano
16:31
41.931
-1,13%
Nasdaq
16:31
23.196
-0,94%
Dow Jones
16:31
45.234
-0,68%
Londra
16:31
9.143
-0,58%
Francoforte
16:30
23.628
-1,70%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 3.485,89 dollari alle 15:40
Oro: 3.485,89 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
02 settembre 2025 - 15.40
L'Oro vale 3.485,89 dollari l'oncia (+0,27%) alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Oro: 3.485,64 dollari alle 08:30
Oro: 3.383,26 dollari alle 11:30
Oro: 3.336,53 dollari alle 19:30
Oro: 3.326,3 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Gold Spot
+0,72%
Altre notizie
Oro: 3.423,95 dollari alle 15:40
Oro: 3.380,01 dollari alle 19:30
Oro: 3.344,41 dollari alle 11:30
Oro: 3.394,31 dollari alle 15:40
Oro: 3.338,35 dollari alle 15:40
Oro: 3.353,96 dollari alle 08:30