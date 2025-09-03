Milano 9:55
Analisi Tecnica: EUR/USD del 2/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Seduta debole per il cross Euro / Dollaro USA, con chiusura in calo a 1,1643.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1621, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1688. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,1598.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
