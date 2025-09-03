Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 21:14
23.299 +0,29%
Dow Jones 21:14
45.047 -0,55%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1673 dollari alle 19:30
Euro a 1,1673 sul dollaro alle 19:30.
