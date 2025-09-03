New York: performance negativa per Boeing

colosso dell'aereonautica

Dow Jones

Boeing

gigante aerospaziale statunitense

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,14%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 235,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 230,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 241,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)