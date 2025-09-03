Milano 17:35
New York: performance negativa per Boeing

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso dell'aereonautica, che presenta una flessione del 2,14%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento di Boeing subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico del gigante aerospaziale statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 235,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 230,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 241,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
