Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 18:03
23.371 +0,60%
Dow Jones 18:03
45.115 -0,40%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

New York: Zscaler si muove verso il basso

Migliori e peggiori
New York: Zscaler si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che esibisce una perdita secca del 4,44% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zscaler, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 257,7 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 269,8. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 281,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```