Analisi Tecnica: EUR/USD del 3/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,1701. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,1634. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,1605.


