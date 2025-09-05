Analisi Tecnica: EUR/USD del 4/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,11%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1625 con area di resistenza individuata a quota 1,1692. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1601.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)