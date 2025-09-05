Milano 17:24
41.618 -0,89%
Nasdaq 17:24
23.578 -0,23%
Dow Jones 17:24
45.361 -0,57%
Londra 17:23
9.208 -0,10%
Francoforte 17:24
23.583 -0,79%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,1 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,1 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,1 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```