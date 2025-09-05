Milano 17:35
41.608 -0,91%
Nasdaq 19:12
23.609 -0,10%
Dow Jones 19:12
45.391 -0,51%
Londra 17:35
9.208 -0,09%
Francoforte 17:35
23.597 -0,73%

New York: movimento negativo per ONEOK

New York: movimento negativo per ONEOK
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di servizi midstream energetici negli Stati Uniti, che tratta con una perdita del 3,74%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di ONEOK rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di ONEOK segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 70,11 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 73,62. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 68,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
