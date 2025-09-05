Milano 17:35
41.608 -0,91%
Nasdaq 19:12
23.609 -0,10%
Dow Jones 19:12
45.391 -0,51%
Londra 17:35
9.208 -0,09%
Francoforte 17:35
23.597 -0,73%

New York: movimento negativo per Targa Resources

Sottotono l'azienda di midstream che gestisce principalmente attività di raccolta e lavorazione di petrolio e gas naturale, che passa di mano con un calo del 3,79%.
