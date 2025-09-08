Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:45
23.824 +0,72%
Dow Jones 17:45
45.459 +0,13%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 7/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un trascurabile -0,05%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,1746, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,1671. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,1821.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
