Analisi Tecnica: EUR/USD del 7/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un trascurabile -0,05%.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,1746, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,1671. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,1821.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)