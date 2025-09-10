Analisi Tecnica: EUR/USD del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Frazionale ribasso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,41%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,1743. Primo supporto visto a 1,1695. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,1679.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)