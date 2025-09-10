Milano 9:43
42.073 +0,15%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:43
9.259 +0,18%
23.841 +0,52%

Cambi: euro a 1,1714 dollari alle 08:30

Euro a 1,1714 sul dollaro alle 08:30.
