Mercoledì 10 Settembre 2025, ore 15.46
Francoforte: balza in avanti Siemens Healthineers
10 settembre 2025 - 13.00
Balza in avanti il
produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.
Siemens Healthineers
+2,05%
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
