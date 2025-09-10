Milano 15:30
42.067 +0,14%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 15:30
45.644 -0,15%
Londra 15:30
9.237 -0,06%
Francoforte 15:30
23.700 -0,08%

Francoforte: balza in avanti Siemens Healthineers

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Siemens Healthineers
Balza in avanti il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.
Condividi
```