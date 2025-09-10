Milano 12:43
42.134 +0,30%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 12:43
9.280 +0,40%
Francoforte 12:42
23.769 +0,21%

Petrolio a 63,16 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 63,16 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 63,16 dollari per barile alle 11:30.
