Milano 11:42
42.235 +0,42%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:42
9.260 +0,37%
Francoforte 11:42
23.627 -0,03%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 10/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un trascurabile -0,09%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,1739. Primo supporto a 1,168. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,1661.


