Milano
17:35
42.432
+0,89%
Nasdaq
20:51
24.007
+0,66%
Dow Jones
20:51
46.086
+1,31%
Londra
17:35
9.298
+0,78%
Francoforte
17:35
23.704
+0,30%
Giovedì 11 Settembre 2025, ore 21.07
Home Page
/
Notizie
New York: Cadence Design Systems, quotazioni alle stelle
New York: Cadence Design Systems, quotazioni alle stelle
Migliori e peggiori
,
In breve
11 settembre 2025 - 20.00
Seduta decisamente positiva per la
società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici
, che tratta in rialzo del 5,21%.
Cadence Design Systems
(7)
Titoli e Indici
Cadence Design Systems
+4,87%
