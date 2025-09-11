Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 20:51
24.007 +0,66%
Dow Jones 20:51
46.086 +1,31%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: Cadence Design Systems, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
New York: Cadence Design Systems, quotazioni alle stelle
Seduta decisamente positiva per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici, che tratta in rialzo del 5,21%.
Condividi
```