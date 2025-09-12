Milano 13:07
42.407 -0,06%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 13:07
9.333 +0,38%
Francoforte 13:07
23.654 -0,21%

Cambi: euro a 0,9347 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9347 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9347 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
```