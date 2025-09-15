Milano 14:53
43.032 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:53
9.284 +0,01%
Francoforte 14:53
23.776 +0,33%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 14/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un controllato +0,05%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,1745, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,1709. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,1781.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
