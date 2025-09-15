Analisi Tecnica: EUR/USD del 14/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un controllato +0,05%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,1745, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,1709. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,1781.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)