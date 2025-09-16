Milano 9:59
Analisi Tecnica: EUR/USD del 15/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Giornata positiva per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude a 1,1765.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,1778, mentre il primo supporto è stimato a 1,1739. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,1817.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
