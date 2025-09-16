Fontana “Ardea Purpurea” di Bravura restaurata a Beirut

(Teleborsa) - È stato, opera dell’artista italianoIl progetto è frutto di una significativa iniziativa culturale promossa da, con il sostegno dell’L’intervento ha restituito alla città un, simbolo della cooperazione tra Italia e Libano, in un contesto segnato da difficoltà sociali ed economiche. La fontana, concepita originariamente come emblema dell’amicizia tra i due Paesi, torna oggi a risplendere grazie a un lavoro condiviso tra istituzioni, artisti, forze armate e imprese italiane e libanesi.L’artista Marco Bravura ha seguito con attenzione ogni fase del restauro, offrendo indicazioni determinanti per garantire la coerenza artistica e tecnica dell’intervento. Il coordinamento scientifico è stato affidato all’, la cui guida ha assicurato un dialogo costante tra competenze tecniche e visione culturale.Un apporto essenziale alla riuscita dell’iniziativa è stato, che hanno garantito un supporto logistico fondamentale, specialmente nelle fasi più complesse dell’operazione.Il progetto ha coinvolto eccellenze italiane del settore della conservazione e dell’innovazione tecnologica, tra cui:Ciascuna realtà ha contribuito con competenze altamente specializzate, materiali e tecnologie all’avanguardia, confermando il valore del Made in Italy nel contesto del restauro e della cooperazione culturale internazionale.Il restauro della "Ardea Purpurea" si, dimostrando come l’arte e il patrimonio condiviso possano diventare strumenti di dialogo e collaborazione tra i popoli, anche in tempi difficili.Assorestauro desidera esprimere unper l’impegno profuso nel sostenere una visione di cultura come veicolo di cooperazione, resilienza e sviluppo sostenibile.