Fontana “Ardea Purpurea” di Bravura restaurata a Beirut

(Teleborsa) - È stato completato il restauro e la ricollocazione della fontana monumentale "Ardea Purpurea"
, opera dell’artista italiano Marco Bravura, situata a Beirut.
Il progetto è frutto di una significativa iniziativa culturale promossa da Assorestauro
, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia in Libano e dell’Ufficio ICE di Beirut.
L’intervento ha restituito alla città un’importante opera di arte urbana
, simbolo della cooperazione tra Italia e Libano, in un contesto segnato da difficoltà sociali ed economiche. La fontana, concepita originariamente come emblema dell’amicizia tra i due Paesi, torna oggi a risplendere grazie a un lavoro condiviso tra istituzioni, artisti, forze armate e imprese italiane e libanesi.
L’artista Marco Bravura ha seguito con attenzione ogni fase del restauro, offrendo indicazioni determinanti per garantire la coerenza artistica e tecnica dell’intervento. Il coordinamento scientifico è stato affidato all’architetto Francesca Brancaccio
, delegata all’internazionalizzazione del Consiglio Direttivo di Assorestauro
, la cui guida ha assicurato un dialogo costante tra competenze tecniche e visione culturale.
Un apporto essenziale alla riuscita dell’iniziativa è stato fornito dalle Forze Armate Libanesi
, che hanno garantito un supporto logistico fondamentale, specialmente nelle fasi più complesse dell’operazione.
Il progetto ha coinvolto eccellenze italiane del settore della conservazione e dell’innovazione tecnologica, tra cui: B5 Srl, Mapei, iGuzzini, Ibix Srl e Gruppo Pouchain.
Ciascuna realtà ha contribuito con competenze altamente specializzate, materiali e tecnologie all’avanguardia, confermando il valore del Made in Italy nel contesto del restauro e della cooperazione culturale internazionale.
Il restauro della "Ardea Purpurea" si configura come un modello virtuoso di diplomazia culturale
, dimostrando come l’arte e il patrimonio condiviso possano diventare strumenti di dialogo e collaborazione tra i popoli, anche in tempi difficili.
Assorestauro desidera esprimere un sentito ringraziamento a S.E. l’Ambasciatore d’Italia in Libano, al direttore ed al personale della Italia Trade Agency - ITA / ICE
per l’impegno profuso nel sostenere una visione di cultura come veicolo di cooperazione, resilienza e sviluppo sostenibile.