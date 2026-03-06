Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi

Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori:

Politica monetaria e tassi reali negli Stati Uniti; Forza o debolezza del dollaro (l’oro è quotato in USD nei mercati internazionali); Acquisti e vendite delle banche centrali; Fasi di tensione geopolitica; Flussi speculativi di fondi e hedge fund.

Negli ultimi anni, ad esempio, le banche centrali hanno comprato stabilmente oltre mille tonnellate di oro l’anno, usando il metallo come riserva alternativa al dollaro (parliamo più nello specifico del triennio 2022-2024).

Quello che cambia, tra ETF, fondi e future, è il modo in cui questa esposizione viene costruita: infatti, si può fare trading sull’oro comprando quote di ETF o fondi che detengono oro o titoli collegati all’oro, oppure usando futures e altre opzioni sull’oro quotate in borsa.

Trading sull’oro con ETF, ETC: come si fa

Gli ETF e gli ETC sull’oro sono fondi e strumenti quotati che replicano il prezzo del metallo. I più diffusi a livello globale sono quelli fisicamente coperti, che detengono lingotti in caveau e ne suddividono la proprietà in quote. Lo SPDR Gold Shares (ticker GLD), quotato dal 2004, è stato il primo grande ETF sull’oro fisico e resta uno dei principali al mondo per masse gestite.

Dal punto di vista operativo, ETF ed ETC sull’oro si gestiscono come un’azione. Nella pratica, si apre un conto titoli presso una banca o un broker, si individua l’ISIN o il ticker del prodotto che replica l’oro e si inserisce un ordine di acquisto o di vendita sul book di Borsa. Il prezzo a cui si entra o si esce dipende dalla liquidità del fondo e dallo spread denaro/lettera in quel momento: per chi fa trading intraday o di breve, questo spread è un costo vero e proprio, da verificare in tempo reale.

Chi usa ETF/ETC per fare trading sull’oro di solito ragiona in termini di scenari: ad esempio, un ciclo di tagli dei tassi negli Stati Uniti, una fase di dollaro debole, oppure un aumento delle tensioni geopolitiche. In questi casi si costruisce una posizione comprata, con l’idea di tenerla per giorni o settimane finché lo scenario regge: per “costruisce una posizione comprata”, intendiamo che si apre una posizione long, ovvero, si compra l’ETF, il future o il contratto sull’oro contando che il prezzo salga, per poi rivenderlo più avanti a un prezzo più alto.

Quando si entra in una posizione sull’oro bisogna decidere prima quando uscire, sia in caso di guadagno che in caso di perdita. Per fare questo, ci sono due strade principali:

Usare livelli tecnici : ad esempio, se compriamo a 2.000 dollari l’oncia, possiamo dirci che se il prezzo scende fino a 1.950 chiudiamo perché ha rotto un supporto importante, mentre se sale a 2.060 chiudiamo perché ha raggiunto una resistenza dove in passato il prezzo si era fermato. Le medie mobili servono allo stesso scopo: se il prezzo torna sotto una certa media, è un segnale per uscire.

: ad esempio, se compriamo a 2.000 dollari l’oncia, possiamo dirci che se il prezzo scende fino a 1.950 chiudiamo perché ha rotto un supporto importante, mentre se sale a 2.060 chiudiamo perché ha raggiunto una resistenza dove in passato il prezzo si era fermato. Le medie mobili servono allo stesso scopo: se il prezzo torna sotto una certa media, è un segnale per uscire. Usare una perdita massima prestabilita: qui si ragiona in un altro modo, ovvero, se su questa operazione siamo disposti a perdere al massimo 300 euro, non di più, si calcola a quale prezzo dell’oro corrisponde questa perdita e si mette lì lo stop, indipendentemente dai disegni del grafico.

Sostanzialmente, o si esce quando il grafico manda un segnale chiaro, o si esce quando si raggiunge la perdita che avevamo prefissato come limite psicologico e matematico.

Trading sull’oro con i fondi: come funziona

Fondi comuni ed altri fondi specifici sull’oro aggiungono uno strato in più: oltre al metallo, possono detenere azioni di società minerarie, derivati, liquidità. I “gold miners fund” (cioè, i fondi che investono nelle società che estraggono l’oro) amplificano spesso i movimenti del prezzo dell’oro, in positivo e in negativo, perché dentro il rendimento del metallo si sommano i risultati operativi delle società che lo estraggono. In pratica, quando si fa trading su questi fondi non si sta più lavorando solo sul prezzo dell’oro, ma anche sul rischio aziendale dei produttori auriferi.

Immaginiamo due persone con 10.000 € ciascuno:

La prima compra un ETF fisico sull’oro; La seconda compra un ETF gold miners, che investe in società aurifere.

E adesso andiamo ad analizzare due scenari differenti.

Scenario 1: l’oro sale

Supponiamo che in un anno il prezzo dell’oro salga del 10%.

L’ETF fisico sull’oro replica quasi solo il metallo: al netto di costi e piccole differenze, l’investimento passa da 10.000 € a circa 11.000 €.

Le società aurifere, invece, hanno costi fissi (costi di estrazione, personale, energia). Se il prezzo dell’oro sale del 10%, il margine sulle vendite può crescere molto di più, perché il costo per estrarre un’oncia è rimasto simile, ma si vende a un prezzo più alto. Il mercato spesso anticipa e amplifica questo effetto: le azioni delle miniere possono fare, ad esempio, +25% / +30%.

Questo è un risultato possibile (non realizzabile, ma possibile):

ETF fisico sull’oro: circa 11.000 €

ETF gold miners: 12.500–13.000 €

Ed ecco qui l’amplificazione: stesso driver (l’oro sale), ma il fondo sui miners si muove molto di più.

Scenario 2: l’oro scende o resta fermo

Ora immaginiamo l’anno dopo: il prezzo dell’oro scende del 5% o resta piatto, e nel frattempo una parte dei costi delle miniere aumenta (energia, salari, debito).

L’ETF fisico sull’oro, se il metallo fa –5%, da 11.000 € scende a circa 450 € .

. L’ETF gold miners soffre il doppio: il mercato prezza l’oro un po’ più basso e margini più compressi. Le azioni possono fare –15% / –20%.

Questo è un risultato possibile:

ETF fisico: circa 10.450 €

ETF gold miners: i 13.000 € di cui sopra calano a 11.050-10.400 €.

Come vengono tassati ETF, ETC, fondi e future sull’oro in Italia

Dal punto di vista fiscale e dei costi la struttura non è uniforme: ETF fisici, ETF a future, ETC, fondi armonizzati e non armonizzati possono avere regole di tassazione e livelli di commissioni diversi a seconda della giurisdizione.

Per un utilizzo consapevole, oltre al prospetto, è necessario verificare la disciplina fiscale applicata nel proprio Paese con fonti ufficiali o un consulente abilitato.

In Italia, la maggior parte degli strumenti per fare trading sull’oro (ETF, ETC e fondi comuni legati all’oro o alle società aurifere) rientra nel regime di tassazione finanziaria con aliquota del 26% su plusvalenze e proventi, salvo eccezioni molto specifiche. La differenza pratica sta più che altro in come viene applicata l’imposta e in quali dichiarazioni servono, oltre che nei costi correnti caricati dallo strumento.

Un ETF o fondo armonizzato UCITS, domiciliato in UE/SEE white list e detenuto tramite banca o broker italiano in regime amministrato, viene gestito in modo abbastanza lineare: l’intermediario calcola plusvalenze e proventi, applica direttamente il 26% e tiene traccia delle minusvalenze compensabili nei quattro anni successivi. L’investitore non compila il quadro RW, non si occupa dell’IVAFE e non calcola le imposte a parte.

Su ETF ed ETC armonizzati c’è però un dettaglio tecnico importante: in Italia le plusvalenze da cessione di quote sono classificate come redditi di capitale, mentre le minusvalenze sono redditi diversi, quindi le perdite non sempre si compensano simmetricamente con tutti i tipi di guadagni. In pratica, le minusvalenze da ETF si usano per compensare plus di altri strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, derivati), ma non interessi di conti o depositi.

Se si usano ETF, ETC o fondi non armonizzati detenuti presso un broker estero, lo scenario cambia. In questo caso i redditi non sono più gestiti in automatico dall’intermediario italiano, ma finiscono nel regime dichiarativo: infatti, i proventi concorrono al reddito complessivo e sono tassati con le aliquote IRPEF progressive (23%-43% più addizionali), quindi rientrano nello schema a scaglioni. Inoltre, se il conto estero supera le soglie previste, bisogna compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale ed eventualmente pagare l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero) sul valore di fine anno del portafoglio.

Gli ETC su oro fisico quotati a Piazza Affari di solito sono trattati come strumenti finanziari standard: anche qui si applica il 26% sulle plusvalenze, ma all’interno del prodotto c’è spesso una commissione annua che copre stoccaggio e custodia dell’oro, già inclusa nella differenza tra andamento del NAV e prezzo spot del metallo.

I fondi ed ETF azionari sui gold miners sono tassati come normali fondi azionari: 26% sui guadagni, nessuna differenza sul piano dell’aliquota rispetto a un fondo azionario globale, ma con in più la volatilità delle società minerarie e spesso il rischio cambio se il fondo è in dollari.

Infine, i costi. Un ETF o ETC sull’oro quotato in Italia ha in genere un TER annuo contenuto (tipicamente tra lo 0,2% e lo 0,7% circa), più lo spread lettera/denaro e le commissioni di negoziazione del broker.

Un fondo comune attivo o un gold miners fund può applicare costi di gestione molto più alti, spesso oltre l’1% annuo, che nel lungo periodo riducono il rendimento netto.

I future sull’oro non hanno un TER, ma comportano margini, rinnovo delle scadenze (roll) e commissioni per contratto: in pratica il costo passa dalla commissione di intermediazione e dallo slippage ogni volta che si chiude e riapre la posizione.

Per casi specifici (importi elevati, conto estero, strumenti non standard) conviene sempre incrociare quanto riportato nel prospetto con le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate o con un consulente fiscale, perché l’impostazione generale resta quella descritta, ma i dettagli operativi cambiano a seconda della posizione personale.

Tassazione e costi: tabella riepilogativa

STRUMENTO TASSAZIONE GESTIONE FISCALE COSTI TIPICI NOTE ETF/ETC oro armonizzati UE 26% su plusvalenze e proventi Regime amministrato: banca/broker calcola e versa imposta, niente RW/IVAFE TER circa 0,2-0,7% annuo + commissioni di trading Minusvalenze usabili per compensare plusvalenze di altri strumenti finanziari (ma non redditi di capitale, interessi o conti deposito) Fondi comuni oro / gold miners armonizzati 26% sui guadagni Come normali fondi azionari e obbligazionari TER spesso superiore all’1% annuo Più costosi degli ETF. Sui gold miners si somma rischio azionario e spesso rischio cambio ETF/ETC/fondi non armonizzati su conto estero Rientrano negli scaglioni IRPEF, vanno in dichiarazione Regime dichiarativo: quadri redditi di capitale/diversi, RW e possibile IVAFE TER/costi variabili + commissioni del broker estero Più burocrazia: monitoraggio fiscale, calcoli a carico dell’investitore ETC oro fisico 26% sulle plusvalenze Di norma in amministrato come altri strumenti quotati TER implicito per custodia e stoccaggio + commissioni Il costo di custodia è nascosto nel differenziale tra NAV e prezzo spot dell’oro Future sull’oro 26% sulle plusvalenze (redditi diversi) Di solito in dichiarativo con broker derivati, salvo casi particolari Nessun TER. Margini, commissioni per contratto, costi di roll e slippage Strumento più tecnico e a leva: richiede gestione attiva di margini e scadenze

Come fare trading sull’oro con i future

I future sull’oro sono contratti standardizzati negoziati su mercati regolamentati, come il COMEX, controllato dal gruppo CME Group. Il contratto classico su oro ha dimensione nominale pari a 100 once troy, quotate in dollari per oncia. L’oncia troy è l’unità di misura classica per l’oro: 1 oncia troy è uguale a circa 31,103 grammi. Come anticipato, il contratto future standard sull’oro rappresenta 100 once troy, quindi circa 3,11 kg di oro. Il prezzo che si vede sul future è espresso in $ per oncia.

Facciamo un esempio: se il future sull’oro quota 2.000 $/oz, il valore nominale del contratto è 2.000 $ x 100 once, che è uguale a 200.000 dollari.

Questo non significa che chi fa trading deve tirare fuori 200.000 $ in contanti: con i future si deposita solo il margine (una percentuale del valore, decisa dalla borsa e dal broker), ma ogni movimento di 1 $ per oncia vale 100 $ di profitto o perdita.

Passando agli aspetti pratici, per tradare future sull’oro serve un conto presso un broker abilitato ai derivati di Borsa, con margine iniziale e margine di mantenimento. Come già anticipato, non si deve pagare l’intero valore nozionale del contratto, ma solo una frazione, fissata dalla borsa e dal broker. Questo aumenta immediatamente l’esposizione rispetto al capitale effettivamente impegnato.

Funziona così: si sceglie la scadenza (ad esempio il future di giugno sull’oro), si decide se assumere una posizione lunga, se si prevede un rialzo del prezzo, o corta, se si punta a un ribasso, e si inserisce l’ordine sul book. Il profitto o la perdita vengono regolati giornalmente con il meccanismo del “mark-to-market”: ogni variazione del prezzo del contratto genera un accredito o un addebito sul conto margine. Se il saldo scende sotto una certa soglia minima, il broker chiede nuovo margine, mentre se non arriva, chiude la posizione.

Per chi fa trading di breve periodo, i future sull’oro permettono di lavorare su oscillazioni anche modeste del prezzo, perché ogni movimento di pochi dollari per oncia produce variazioni significative sul contratto da 100 once. Esistono anche versioni ridotte, come mini e micro future, con dimensioni inferiori, concepite per operatori con capitale più contenuto.

Va precisato che con i future si lavora quasi sempre con un rapporto tra valore nozionale e capitale versato molto elevato. Questo rende indispensabile decidere prima quanti euro si è disposti a perdere su ogni operazione (stop loss), scegliere un numero di contratti proporzionato al capitale in modo che anche un trade andato male non lo rovini, e tenere d’occhio quanto l’oro si muove durante la giornata, soprattutto quando escono dati macro importanti come i numeri sull’inflazione USA o le decisioni della Federal Reserve.

ETF/ETC contro future: differenze operative essenziali

Per fissare le idee, una tabella sintetica può aiutare a capire come cambiano logica e utilizzo.

CARATTERISTICA ETF/ETC SULL’ORO FUTURE SULL’ORO COMEX Taglio minimo tipico Si compra anche una sola quota: l’esposizione è di solito di poche centinaia di euro Ogni contratto pieno vale 100 once d’oro, quindi un valore molto alto. Esistono mini/micro, ma restano comunque grossi Leva implicita Di base non c’è nessuna leva: si investe ciò che si paga, a meno che il broker non permetta la marginazione titoli Leva elevata: si deposita solo un margine, ma si è esposti all’intero valore del contratto Durata posizione Non ha scadenza: si può tenere l’ETF in portafoglio quanto si vuole, anche per anni Ogni contratto ha una data di scadenza: per restare investiti bisogna fare rollover (chiudere la scadenza vecchia e aprire la nuova) Uso tipico Per trading di breve/medio periodo o come piccola quota del portafoglio dedicata all’oro Per operazioni tattiche di breve periodo, coperture precise o strategie più tecniche/professionali Costi principali Ci sono commissioni di acquisto/vendita, più il costo annuo di gestione (TER) già dentro al prodotto Ci sono le commissioni per contratto, i costi di borsa e gli oneri legati al margine e al rinnovo delle scadenze Complessità operativa Si gestisce come un’azione, con interfaccia semplice e nessun margine da seguire Più complesso: bisogna gestire margini, scadenze e rollover, quindi è uno strumento per mani esperte

In sintesi, ETF ed ETC sull’oro risultano più adatti a chi vuole un’esposizione diretta al prezzo del metallo, con tagli piccoli e una struttura più semplice. I future sono strumenti più tecnici, che permettono di lavorare sulla curva a termine, sfruttare rialzi e ribassi con poco capitale iniziale e costruire strategie di copertura più precise, a costo di un rischio operativo maggiore.

Come si integrano fondi specifici sull’oro in una strategia di trading

Oltre a ETF/ETC puri sull’oro, esistono fondi comuni ed ETF tematici incentrati sul settore aurifero. In questi veicoli l’oro entra in modo indiretto, tramite partecipazioni in società di estrazione, raffinazione e servizi collegati. Il prezzo delle quote reagisce sia al movimento dell’oro sia all’andamento dei titoli in portafoglio.

Chi fa trading su questi fondi di solito lavora su orizzonti più ampi rispetto al semplice future a breve scadenza. Il meccanismo consiste nell’intercettare fasi di mercato in cui il settore aurifero tende a sovraperformare o sottoperformare l’indice azionario generale, ad esempio quando il prezzo del metallo resta sostenuto e, contemporaneamente, i margini delle società minerarie migliorano grazie a costi di estrazione stabili.

Operativamente, l’ingresso e l’uscita avvengono sempre tramite il conto titoli, come per gli ETF sull’oro. Cambia però il tipo di analisi richiesta: oltre ai driver macro dell’oro (tassi reali, dollaro, banche centrali, geopolitica) diventano rilevanti indicatori come il debito delle società in portafoglio, le politiche di investimento, i dividendi e i rischi paese dei giacimenti.

In altre parole, il trading sul mondo oro tramite fondi specifici si sposta a metà strada tra materia prima e azioni settoriali.

Analisi, gestione del rischio e orizzonte temporale

Indipendentemente dallo strumento scelto, bisogna capire che il trading sull’oro è un gioco di correlazioni e di tempi. Nei fatti, chi opera su oro future o ETF segue tre blocchi di informazioni:

Dati macroeconomici che condizionano inflazione e tassi reali; Andamento del dollaro contro le principali valute; Flussi degli investitori istituzionali verso o fuori dall’oro, visibili ad esempio nelle statistiche su ETF globali e acquisti delle banche centrali.

Su questa base si imposta la parte tecnica, fatta di livelli storici di supporto e resistenza, trend di medio periodo, pattern di volatilità in coincidenza con riunioni della Federal Reserve, dati sul lavoro USA e shock geopolitici. L’oro tende a reagire in modo sensibile a queste finestre, offrendo movimenti che per chi fa trading di breve possono essere sfruttati con ETF e future. Fuori da queste aree, il prezzo può restare in fasi laterali anche prolungate.

La gestione del rischio cambia molto tra strumenti. Con ETF ed ETC la leva è limitata o nulla, quindi il perimetro del rischio è dato soprattutto dalla dimensione della posizione rispetto al capitale, dai livelli di stop impostati e dalla scelta di non concentrare tutto il portafoglio sul metallo. Con i future, invece, la leva è strutturale e un singolo contratto può valere decine di migliaia di dollari: qui la disciplina sul dimensionamento delle posizioni, sugli stop automatici e sul controllo del margine è parte integrante della strategia.

Pertanto, fare trading sull’oro tramite ETF, fondi e future significa usare strumenti diversi per lavorare sullo stesso sottostante. ETF ed ETC permettono di muoversi con tagli ridotti e una gestione più semplice, mentre i future offrono una macchina più potente per chi sa controllare leva e margine e i fondi specifici collegano il metallo al mondo delle società minerarie. Nessuno strumento è superiore all’altro: la scelta dipende dal capitale, dall’orizzonte temporale e dal livello di esperienza di chi opera.