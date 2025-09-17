Milano 16:34
41.998 -1,19%
Nasdaq 16:34
24.200 -0,31%
Dow Jones 16:34
45.997 +0,52%
Londra 16:34
9.223 +0,30%
Francoforte 16:34
23.367 +0,16%

Cambi: euro a 0,8679 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8679 sterline alle 15:41
Euro a 0,8679 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
```