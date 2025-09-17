Milano
16:34
41.998
-1,19%
Nasdaq
16:34
24.200
-0,31%
Dow Jones
16:34
45.997
+0,52%
Londra
16:35
9.221
+0,27%
Francoforte
16:34
23.367
+0,16%
Mercoledì 17 Settembre 2025, ore 16.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,9323 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9323 Franchi svizzeri alle 15:41
In breve
,
Finanza
17 settembre 2025 - 15.41
Euro a 0,9323 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,9335 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,9383 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9404 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,937 Franchi svizzeri alle 19:30
Titoli e Indici
Eur/Chf
-0,06%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,9374 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,939 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9355 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9381 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9381 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9387 Franchi svizzeri alle 11:30
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto