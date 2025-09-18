Milano 10:01
42.069 +0,27%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:01
9.230 +0,24%
Francoforte 10:01
23.601 +1,04%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 17/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Frazionale ribasso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,41%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,1877, mentre il primo supporto è stimato a 1,1739. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,2015.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
