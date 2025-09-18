Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 19:53
24.491 +1,10%
Dow Jones 19:53
46.194 +0,38%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

Cambi: euro a 0,9341 Franchi svizzeri alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9341 Franchi svizzeri alle 19:30
Euro a 0,9341 sul Franco Svizzero (CHF) alle 19:30.
Condividi
```