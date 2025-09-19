Milano 14:07
42.355 +0,11%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 14:07
9.227 -0,01%
Francoforte 14:07
23.651 -0,10%

Cambi: euro a 0,935 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,935 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,935 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
```