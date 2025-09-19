Milano 10:54
42.591 +0,67%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:54
9.229 +0,01%
Francoforte 10:54
23.711 +0,15%

Cambi: euro a 1,1773 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1773 dollari alle 08:30
Euro a 1,1773 sul dollaro alle 08:30.
Condividi
```