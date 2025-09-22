Milano 12:58
42.227 -0,20%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 12:58
9.221 +0,04%
Francoforte 12:58
23.479 -0,68%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 21/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Andamento piatto per il cross Euro / Dollaro USA, che propone sul finale un 0%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,1792. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,1722. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,1698.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
