Analisi Tecnica: EUR/USD del 21/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Andamento piatto per il cross Euro / Dollaro USA, che propone sul finale un 0%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,1792. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,1722. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,1698.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)