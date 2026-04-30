Cos’è l’inflazione e quante tipologie esistono: definizione, differenze e cause

Quando si parla di inflazione, si tende a immaginare un fenomeno unico: i prezzi salgono, il denaro vale meno, le banche centrali alzano i tassi. È una sintesi utile per orientarsi, ma è meglio approfondire. L’inflazione non è un blocco compatto. Può nascere da cause molto diverse, propagarsi in modi diversi e produrre effetti diversi su famiglie, imprese, salari, mutui e crescita.

Dopo la forte fase inflazionistica seguita alla pandemia e allo shock energetico, l’inflazione nell’area euro si è progressivamente ridotta. Questo però non significa che tutte le componenti dei prezzi si muovano nello stesso modo. Alcune voci, come energia e beni industriali, tendono a rallentare più rapidamente, mentre altre (in particolare i servizi) mostrano spesso una dinamica più persistente.

Per questo motivo, quando si parla di inflazione non si guarda solo al dato generale, ma anche alle sue componenti interne. L’inflazione complessiva può tornare vicino all’obiettivo del 2%, ma l’inflazione di fondo (che esclude energia e alimentari) può restare più elevata, segnalando pressioni ancora presenti nell’economia.

In altre parole, dietro la parola “inflazione” convivono realtà diverse, che meritano un ulteriore approfondimento.

Che cos’è l’inflazione

La definizione più corretta resta quella più semplice: l’inflazione è un aumento diffuso dei prezzi di beni e servizi. Se aumenta solo il prezzo di un prodotto, non siamo ancora davanti a inflazione in senso pieno. Se invece il rialzo coinvolge una parte ampia del paniere dei consumi, allora il potere d’acquisto della moneta si riduce davvero.

La BCE lo spiega proprio così: con un euro si compra meno di prima, e l’aumento deve essere generalizzato, cioè abbastanza esteso da rappresentare l’insieme della spesa delle famiglie. Per misurarla nell’area euro si usa lo IAPC, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo, costruito da Eurostat sui dati raccolti dai singoli istituti statistici nazionali.

Questo punto è importante perché chiarisce già una prima differenza. L’inflazione “ufficiale”, quella che finisce nei titoli dei giornali, è una media ponderata. Alcuni prezzi pesano molto, altri molto meno. Energia, carburanti, alimentari, affitti, trasporti, servizi alla persona: tutto entra nell’indice, ma non tutti gli elementi hanno la stessa importanza. E questo è anche il motivo per cui l’inflazione percepita dalle persone spesso non coincide con quella misurata: chi spende molto in benzina o bollette può sentirsi esposto a un’inflazione più alta della media, anche quando l’indice generale racconta altro.

Inflazione generale e inflazione di fondo: differenze

La prima distinzione che conviene fare è tra inflazione generale e inflazione di fondo, spesso chiamata core inflation.

L’inflazione generale include tutto il paniere.

L’inflazione di fondo, invece, esclude le componenti più volatili.

Nella definizione usata dalla BCE, la misura core più osservata è quella che esclude energia e alimentari. In altre serie si escludono anche alcol e tabacco. In pratica, se il prezzo del gas o di alcuni alimenti freschi si muove violentemente per fattori temporanei o stagionali, la banca centrale vuole capire se sotto quel rumore c’è una tendenza più persistente.

Un’inflazione generale alta trainata quasi solo dall’energia non produce gli stessi effetti di un’inflazione di fondo alta. Nel primo caso si può essere davanti a uno shock esterno, magari molto doloroso, ma potenzialmente reversibile. Nel secondo caso vuol dire spesso che il rincaro si è diffuso in modo più ampio nell’economia: nei servizi, nei beni industriali non energetici, nei prezzi che riflettono salari, margini, domanda interna e aspettative.

Facendo un esempio pratico, a febbraio 2026 l’area euro ha l’inflazione generale all’1,9% e quella di fondo al 2,4%. Il dato complessivo è frenato dal calo dell’energia, mentre le pressioni interne sui prezzi rimangono più persistenti.

Inflazione energetica: cos’è

L’inflazione energetica è la componente più immediatamente percepibile dalle persone e anche una delle più destabilizzanti. Nasce quando aumentano in modo consistente i prezzi di petrolio, gas, elettricità e altri input energetici. Non riguarda solo la bolletta domestica: bisogna infatti pensare che l’energia entra nei trasporti, nella logistica, nella manifattura, nell’agricoltura, nella chimica, nei fertilizzanti, nei costi di riscaldamento e raffreddamento. Per questo un suo rialzo tende a trasmettersi a tutto il resto dell’economia. È una classica inflazione da costi: le imprese si ritrovano a produrre con input più cari e, quando riescono, trasferiscono almeno una parte di quel maggior costo sui prezzi finali.

L’Europa resta particolarmente esposta a questo meccanismo perché è più esposta alle importazioni energetiche di altre grandi economie.

Un esempio pratico ce lo offre la storia più recente: dopo l’escalation in Medio Oriente, i prezzi del gas europeo sono saliti di oltre il 50% dall’inizio della guerra e il greggio ha registrato un forte rialzo, costringendo governi e istituzioni europee a discutere misure d’emergenza per contenere l’impatto su famiglie e imprese.

L’inflazione da domanda: quando l’economia corre più dell’offerta

Un altro tipo classico è l’inflazione da domanda. Non parliamo di un aumento dei prezzi causato da un singolo costo che esplode (per esempio petrolio, gas o materie prime). In questo caso, l’inflazione nasce perché nell’economia si compra più di quanto il sistema produttivo riesca a offrire.

In altre parole, le persone consumano di più, le imprese investono e assumono di più e quindi la domanda di beni e servizi cresce rapidamente. Tuttavia, la produzione non riesce a tenere lo stesso ritmo. Quando succede questo, le imprese possono aumentare i prezzi perché la domanda è molto forte.

Facendo un esempio pratico, se in una città tutti vogliono andare al ristorante nello stesso momento, ma i tavoli sono limitati, i ristoratori possono alzare i prezzi. Questo avviene non perché siano aumentati i costi, ma perché ci sono troppi clienti rispetto ai posti disponibili.

È la forma di inflazione che, almeno in teoria, assomiglia di più alla “buona inflazione”, quella che può accompagnare fasi di crescita sostenuta, occupazione alta, redditi in aumento, fiducia diffusa.

Il fatto è che questa distinzione, nella realtà, raramente resta così netta, perché spesso le due dinamiche si sovrappongono. Una forte ripresa della domanda, come quella che si è vista dopo la pandemia, può arrivare proprio nel momento in cui l’economia non è ancora in grado di aumentare rapidamente la produzione.

Quando succede, emergono diversi ostacoli: le fabbriche producono meno del necessario, si riscontrano più difficoltà nei trasporti e nella logistica, oppure i mercati del lavoro sono già molto tirati, con imprese che faticano a trovare personale. Insomma, la domanda cresce sì velocemente, ma l’offerta non riesce a tenere lo stesso ritmo. Quindi i prezzi iniziano a salire per più motivi insieme. La domanda resta forte, le imprese affrontano costi più alti, i tempi di consegna sono più lunghi e c’è una maggiore scarsità di input produttivi.

Ecco perché la distinzione tra inflazione da domanda e inflazione da costi diventa meno chiara: la spesa accelera, ma la produzione fatica a stare al passo e i prezzi finiscono per aumentare più del previsto.

Inflazione monetaria: significato

Un altro tipo di inflazione di cui si parla spesso è l’inflazione monetaria. In questo caso il punto di partenza non è la domanda o i costi di produzione, ma la quantità di moneta che circola nell’economia.

L’idea di base, resa famosa dall’economista Milton Friedman, è abbastanza semplice: se la quantità di denaro disponibile cresce molto più velocemente della quantità di beni e servizi prodotti, prima o poi i prezzi tendono a salire.

Per capire il meccanismo si può immaginare un esempio molto semplice. Se in un’economia ci sono sempre gli stessi beni e servizi ma, improvvisamente, circola molto più denaro, quel denaro in più finisce per inseguire la stessa quantità di prodotti. In queste condizioni diventa più facile che i prezzi aumentino.

La teoria economica che descrive questo rapporto è la teoria quantitativa della moneta, secondo cui nel lungo periodo esiste una relazione stretta tra crescita della moneta e inflazione. Anche la BCE ha ricordato più volte che, su orizzonti lunghi, la crescita della moneta e quella dei prezzi tendono a muoversi insieme.

Il Fondo Monetario Internazionale osserva qualcosa di simile quando analizza le grandi crisi inflazionistiche: episodi prolungati di inflazione molto alta sono spesso associati a politiche monetarie troppo espansive e a una quantità di moneta cresciuta molto più rapidamente dell’economia reale.

Questo però non significa che basti guardare quanta moneta è stata creata per spiegare ogni aumento dei prezzi. Nel breve periodo il rapporto non è così automatico, ma contano molti altri fattori: la velocità con cui il denaro circola nell’economia, quanto credito concedono le banche, il livello di fiducia di imprese e famiglie, eventuali limiti alla produzione e la struttura dei mercati.

Per questo motivo l’idea dell’inflazione monetaria è particolarmente utile per capire le inflazioni molto elevate o fuori controllo, dove la creazione di moneta diventa uno dei motori principali dell’aumento dei prezzi. È invece meno sufficiente, da sola, per spiegare le normali oscillazioni dell’inflazione nelle economie avanzate.

Inflazione da aspettative e salari

Esiste un altro livello dell’inflazione, quello che passa attraverso le aspettative e i salari.

In questo caso il problema non nasce solo da un costo specifico o da una domanda troppo forte, ma da ciò che famiglie e imprese si aspettano succederà ai prezzi in futuro.

Se tutti iniziano a credere che l’inflazione resterà alta, quel convincimento finisce per cambiare i comportamenti economici. I lavoratori chiedono aumenti di stipendio per non perdere potere d’acquisto. Le imprese, prevedendo costi del lavoro più alti, ritoccano i prezzi dei loro prodotti o servizi. I contratti e le trattative salariali iniziano a tenere conto di un mondo in cui i prezzi continuano a salire.

In questo modo un aumento iniziale dei prezzi (magari provocato dall’energia o da uno shock temporaneo) può trasformarsi in un’inflazione più duratura, perché entra nei meccanismi dell’economia.

È proprio per questo che le banche centrali osservano con grande attenzione le aspettative di inflazione. Se imprese, famiglie e mercati continuano a credere che nel medio periodo l’inflazione resterà intorno al 2%, mantenere stabile il sistema è più semplice. Se invece le aspettative si spostano verso livelli più alti, riportare l’inflazione sotto controllo diventa più difficile e richiede politiche monetarie più restrittive.

L’inflazione fiscale e i casi estremi

Infine, esiste anche una forma di inflazione di cui si parla meno nel dibattito pubblico: l’inflazione fiscale.

Si verifica quando gli investitori e gli operatori economici iniziano a dubitare della capacità di uno Stato di gestire nel tempo il proprio debito e il proprio deficit. In queste condizioni può diffondersi l’idea che una parte del problema verrà risolta, prima o poi, lasciando che l’inflazione eroda il valore reale del debito.

Quando la fiducia nelle politiche economiche si indebolisce, la moneta stessa può perdere credibilità. Nei paesi con istituzioni più fragili questo rischio è maggiore e può portare a scenari molto più gravi dell’inflazione normale.

È su questo terreno che compaiono le forme più estreme: inflazione molto elevata, inflazione galoppante o addirittura iperinflazione, in cui la fiducia nella valuta si deteriora rapidamente.

Il Fondo Monetario Internazionale ricorda spesso che gli episodi prolungati di inflazione molto alta sono quasi sempre associati a politiche monetarie e fiscali non sostenibili nel tempo. È stato il caso dello Zimbabwe (2007-2008) e del Venezuela (anni 2010).

Tipologie di inflazione: tabella di sintesi

TIPO DI INFLAZIONE CHE COSA LA PROVOCA COME SI MANIFESTA Inflazione generale Aumento complessivo dei prezzi nel paniere dei consumi Il costo medio della vita cresce Inflazione di fondo (core) Aumenti dei prezzi più stabili, al netto di energia e alimentari Segnala se l’inflazione è diffusa nell’economia Inflazione energetica Rialzo dei prezzi di petrolio, gas ed elettricità Bollette, carburanti e costi di produzione aumentano Inflazione da domanda La domanda di beni e servizi cresce più della produzione I prezzi salgono perché molte persone vogliono comprare le stesse cose Inflazione monetaria La quantità di moneta cresce più rapidamente dell’economia Troppo denaro in circolazione rispetto ai beni disponibili Inflazione da aspettative e salari L’aspettativa di inflazione porta a salari e prezzi più alti Si innesca una spirale tra aumenti salariali e prezzi Inflazione fiscale Perdita di fiducia nella gestione di debito e deficit pubblici Inflazione molto elevata e svalutazione della moneta

Perché bisogna distinguere le varie inflazioni

È importante conoscere la differenza tra le varie tipologie di inflazione perché cambia la cura. Se l’inflazione nasce soprattutto da una domanda troppo forte, alzare i tassi può essere efficace: il credito rallenta, la spesa si raffredda e i prezzi smettono di correre. Se invece nasce da un forte shock energetico, la politica monetaria può contenerne gli effetti secondari, ma non può abbassare il prezzo del gas o riaprire una rotta commerciale bloccata. Se il problema è nelle aspettative, la credibilità della banca centrale diventa cruciale. Se la radice è fiscale, serve anche una correzione di bilancio che risulti credibile.

Per famiglie e imprese la differenza è altrettanto importante. Un’inflazione energetica colpisce subito bollette, carburanti e costi produttivi. Un’inflazione di fondo elevata erode in modo più capillare il potere d’acquisto quotidiano, perché coinvolge ristoranti, affitti, assicurazioni, servizi personali, manutenzioni. Un’inflazione monetaria o fiscale fuori controllo mina la fiducia nella moneta stessa. Ecco perché dire soltanto che “c’è l’inflazione” dice sempre troppo poco e in modo riduttivo. La vera domanda è un’altra: quale tipo di inflazione sta salendo, da dove arriva e quanto rischia di restare?