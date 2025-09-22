Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 19/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 settembre
Balza in avanti il Nasdaq Composite, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,72%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22.754,9, mentre il primo supporto è stimato a 22.384,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23.125.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)