Milano 13:00
42.224 -0,21%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:00
9.221 +0,05%
Francoforte 13:00
23.484 -0,66%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 19/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 19/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 settembre

Balza in avanti il Nasdaq Composite, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,72%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22.754,9, mentre il primo supporto è stimato a 22.384,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23.125.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```